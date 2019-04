Botta e risposta tra Roma e Fiorentina: all'Olimpico finisce 2-2

Gol, occasioni e intensità. Roma e Fiorentina impattano per 2-2 nel match dell'Olimpico in un pareggio che, a conti fatti, serve poco alle due squadre. Viola due volte avanti con capitan Pezzella e l'ex Gerson, ma la Roma è brava in entrambi i casi a raddrizzarla subito, con i gol di Zaniolo e Perotti. Prima, dopo e durante le due squadre non si risparmiano, ma una partita aperta ad ogni soluzione fino al 94' finisce col risultato più giusto.

La cronaca

Ranieri schiera Kluivert nel tridente, mentre nella Fiorentina non c’è Chiesa, con Gerson trequartista. La prima occasione è per Benassi, ma Mirante risponde presente e devia in corner. La partita è già viva ed equilibrata. Milenkovic salva sulla conclusione ravvicinata di Zaniolo, poi è ancora il turno di Mirante, che si allunga sul diagonale di Muriel. Ma la parità non regge due minuti più tardi, quando Pezzella svetta su Kolarov e fa 0-1. La Roma non si scompone e pareggia subito i conti. Merito di Zaniolo, che stacca da centravanti sul cross di Kluivert e fa palo-gol. La gara resta vivace. Muriel colpisce un palo clamoroso da fuori area, Lafont respinge la botta dal limite di Dzeko.

Gerson esulta insieme a Federico Chiesa dopo il gol del momentaneo 1-2, Roma-Fiorentina, Getty ImagesGetty Images

La Fiorentina rientra meglio dagli spogliatoi e dopo 5 minuti torna avanti. Biraghi crossa, Benassi la sfiora e Gerson buca Mirante con un sinistro potente, deviato in maniera decisiva da Juan Jesus. Ma la storia si ripete e la Roma la rimette subito in piedi. Kluivert indossa di nuovo i panni del rifinitore e Perotti non si fa pregare: destro volante e 2-2. L'intensità non scema, la lucidità sì. E la Roma dimostra di averne qualcosa in più dal punto di vista fisico. La miglior occasione del secondo tempo capita sulla testa di Nzonzi, ma il francese spara alto da pochi passi. È l'ultimo squillo del match.

La statistica

15 - Come i pareggi della Fiorentina in questa Serie A, uno ogni due partite.

Il migliore

German PEZZELLA - Apre la sua partita con il gol che vale il vantaggio dei suoi, con tanto di mai stonata dedica ad Astori. Difensivamente non commette errori, reggendo l'urto fino alla fine e compiendo un paio di recuperi da applausi.

Il peggiore

Giovanni SIMEONE - Inizia discretamente, con un paio di spunti in velocità. Poi scompare, risultando poco utile alla causa offensiva dei viola.

Il tabellino

Roma-Fiorentina 2-2

Roma (4-3-3): Mirante; Santon (68’ Karsdorp), Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Zaniolo (75’ Under), Nzonzi, Cristante; Kluivert (57’ Lo. Pellegrini), Dzeko, Perotti. All. Ranieri

Fiorentina (4-3-2-1): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Veretout, Benassi (62’ Chiesa); Gerson; Muriel, Simeone (68’ Mirallas). All: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 12’ Pezzella, 13’ Zaniolo, 51’ Gerson, 56’ Perotti

Ammoniti: Kolarov, Simeone, Milenkovic, Perotti, Karsdorp, Veretout, Biraghi