Brividi a Marassi: la Roma pareggia 1-1 contro il Genoa, che nel recupero sbaglia un rigore

Finisce con un pareggio il match di scena a Marassi tra Genoa e Roma, valido per la 35ma giornata di Serie A. Un incontro dall'andamento strano, con entrambe le compagini che, a loro modo, possono essere deluse del risultato.

La banda di Ranieri perde due punti fondamentali per la lotta alla Champions. La squadra ospite passa in vantaggio grazie al lampo di El Shaarawy su sponda di Schick. Sembra tutto fatto per la vittoria, ma nel finale i giallorossi si fanno prima acciffuare dal buon colpo di testa di Romero, poi rischiano di capitolare grazie al rigore causato da Mirante per un brutta uscita su Sanabria. Fortuna della Roma che proprio l'attaccante appena entrato tira malissimo il penalty, col portiere che riesce a respingere. Un 1-1 finale che naturalmente non accontenta Florenzi e compagni, i quali vedono l'Atalanta volare via in classifica con 3 punti di vantaggio.

La disperazione di Lorenzo Pellegrini, Genoa-Roma, Serie A 2018-2019, Getty ImagesGetty Images

Un buon punto per il Genoa in ottica salvezza, ma per l'andamento del finale lascia quasi l'amaro in bocca. La squadra di Prandelli gioca un buon match, ma va sotto nella ripresa. Nel recupero però i padroni di casa per poco non conquistano la vittoria, purtroppo Sanabria sbaglia sul più bello. La classifica comunque rimane abbastanza positiva per il Genoa, a +4 sull'Empoli a tre giornate dalla fine.

La cronaca

Prandelli mette ancora dentro Lapadula solo in attacco, supportato dal trio Lerager-Bessa-Kouamé. Dall'altra parte Dzeko titolare, come Zaniolo addirittura in fascia, Cristante-Nzonzi in mezzo al campo, Pellegrini schierato qualche metro più avanti. Shick in panca.

La prima mezz'ora di gioco a Marassi è bella e vibrante. I padroni di casa concludono in porta molte volte con tiri dalla distanza: ci provano Lapadula, Miguel Veloso, Radovanovic e Kouamè, ma Mirante si salva in tutti i casi. Dall'altra parte la Roma punge meno rispetto agli avversari, ma ha le occasioni da gol più nitide: dalla bandierina palla in mezzo, Fazio incorna perfettamente di testa ma Radu è stratosferico e in tuffo spazza. Poco dopo è Dzeko di testa, sempre da corner, a concludere, ma la mette fuori di un soffio.

Lorenzo Pellegrini lotta a centrocampo con Daniel Bessa, Genoa-Roma, Serie A, LaPresseLaPresse

La Roma alza il ritmo e le occasioni fioccano: i giallorossi spingono sull'asse Florenzi-Pellegrini, quest'utlimo per ben due volte ha sul destro la palla del vantaggio, ma spreca malamente entrambe le occasioni. Nel finale torna avanti il Genoa: Sponda di Kouamé, Romero sul secondo palo ci arriva col destro ma non inquadra la porta. Senza recupero si va negli spogliatoi.

La ripresa è molto meno viva e spumeggiante del primo tempo. La Roma è sicuramente più propositiva con i soliti, tantissimi, cross di Kolarov e compagni per la testa di Dzeko, ma il gol non arriva. Dall'altra parte il Genoa ci prova con Lapadula, che da solo mette paura a tutta la difesa ospite.

Stephan El Shaarawy esulta insieme a Bryan Cristante, Roma, Serie A 2018-2019, LaPresseEurosport

A 10 minuti dalla fine la partita si sblocca: cross di Cristante, sponda di Dzeko per El Shaarawy che, al volo, la mette dentro di sinistro. La Roma passa in vantaggio e sembra tutto apparecchiato per il successo ospite, ma nel finale accade di tutto: Romero dalla bandierina, incorna perfettamente per il gol del vantaggio. In pieno recupero il Genoa riparte in contropiede, sponda di Kouamé per Sanabria che viene atterrato da Mirante in area. Rigore ineccepibile, ma sul dischetto proprio Sanabria si fa ipnotizzare dal portiere che gli respinge il tiro. E' la fine, 1-1 a Marassi.

La dichiarazione

Claudio RANIERI: "E' dura. Siamo riusciti a raddrizzare una stagione problematica e siamo in corsa. Lotteremo comunque sino in fondo per la Champions".

La statistica chiave

La Roma non perde contro il Genoa da dieci partite di Serie A (8V, 2N): dalla sconfitta per 0-1 del maggio 2014, con Gasperini sulla panchina dei rossoblù

Il tweet da non perdere

Il migliore

Ionut RADU: La parata nel primo tempo su Fazio è una delle migliori della stagione. Se riesce a migliorare con i piedi e nelle uscite abbiamo un portiere praticamente perfetto.

Il peggiore

Kostas MANOLAS: Semplicemente non ne azzecca una. Dal primo minuto sbaglia ogni intervento. Sempre fuori tempo, Kouamé e Lapadula lo mettono costantemente in difficoltà.

Il tabellino

GENOA (4-3-1-2): Radu; Biraschi, Zukanovic, Romero, Criscito; Miguel Veloso, Radovanovic, Lerager (dall'83' Sanabria); Bessa (dal 92' Rolon); Kouamé, Lapadula (dal 73' Pandev). All. Prandelli.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi (dall'89' Karsodorp), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo (dal 70' Kluivert), Pellegrini (dal 67' Schick), El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri.

GOL: El Shaarawy (R), Romero (G),

AMMONITI: Zaniolo (R), Kluivert (R), Rolon (G)

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Mazzoleni