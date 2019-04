Bufera in casa Sampdoria: lite con Ferrero, Walter Sabatini si dimette

Giornata nera per la Sampdoria che, dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata contro il Bologna allo stadio Dall'Ara, deve fare i conti con una bufera societaria. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Walter Sabatini avrebbe rassegnato le dimissioni da direttore dell'area tecnica. Alla base della decisione dell'ex dirigente di Roma e Inter ci sarebbero delle ampie divergenze con il presidente Massimo Ferrero, sfociate in un'accesa discussione dopo la disfatta contro gli emiliani allenati da Sinisa Mihajlovic.

Giampaolo: "Sconfitta che ci ridimensiona"

Lo scivolone di Bologna è pesante non solo per l'entità del risultato, ma anche in termini di classifica. La Samp, infatti, vede l'Europa sempre più lontana: ora il sesto posto, occupato dal Torino, dista 5 punti. Anche il tecnico Marco Giampaolo non nasconde la delusione: "Questa sconfitta ci ridimensiona - si legge sul sito ufficiale del club blucerchiato -. Abbiamo fatto un discreto primo tempo, nel secondo abbiamo subito due gol su palla inattiva e su un infortunio del portiere che hanno rotto la situazione di equilibrio: il Bologna ha meritato senza ombra di dubbio, ma abbiamo subito i classici gol della domenica. L'obiettivo Europa ce lo siamo dato noi per alzare l'asticella, ma non è ancora finita: si può ancora giocare per raggiungerlo. Dobbiamo essere bravi a ripartire e aprirci un nuovo varco attraverso il lavoro. Con la Lazio (domenica prossima, ndr) è una gara da dentro o fuori: l'ultima per coltivare ambizioni".