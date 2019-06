Buffon-Juventus: una storia d'amore pronta a ripartire, proposto un anno di contratto

" Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano "

È proprio così. Buffon sarebbe pronto a tornare alla Juventus dopo l’anno passato in Ligue 1 al PSG. L’ex portiere della Nazionale non vuole saperne di lasciare il calcio giocato ed è pronto ad accettare il ruolo di vice, come riportato da Sky Sport, all’età di 41 anni.

Video - Gianluigi Buffon si racconta ad Alain Boghossian e a Eurosport: l'intervista completa 25:20

Perin verso il Siviglia

Buffon sarà il vice di Szczesny che resterà al 100% il portiere titolare della squadra bianconera. In uscita quindi Mattia Perin che dopo una stagione lascerà subito la Juventus: l’ex Genoa è sul mercato e nelle ultime ore è spuntato un interessamento del Siviglia sul classe ’92. Sullo sfondo anche la Roma che cerca un nuovo portiere dopo il fallimento di Olsen.