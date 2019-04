Buone notizie in casa Milan: Paquetá e Donnarumma arruolabili per Parma

Buone notizie in casa rossonera a sei gare dalla fine del campionato e con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio ormai alle porte: sia Lucas Paquetà che Gianluigi Donnarumma si sono infatti allenati in gruppo; entrambi sono dunque abili e arruolabili per i prossimi impegni dei rossoneri. Il portiere aveva rimediato un infortunio muscolare contro l’Udinese, mentre nell’ambito della stessa gara Paquetà si era procurato una brutta distorsione alla caviglia.

Gli impegni dei rossoneri (in maiuscolo le trasferte)

PARMA

Lazio (COPPA ITALIA)

TORINO

Bologna

FIORENTINA

Frosinone

SPAL

Dopo aver saltato le sfide di campionato contro Juventus e Lazio i due titolarissimi dello scacchiere di Gattuso stanno per rientrare nei ranghi. Per la trasferta di Parma di sabato 20 aprile alle 12.30 entrambi dovrebbero essere convocati: certa la loro presenza per la delicata sfida di San Siro contro la Lazio del 24 aprile. Le buone notizie non sono finite qui visto che anche Davide Calabria si è allenato col gruppo: quanto ad Alessio Romagnoli, il capitano rossonero era assente dalla seduta di allenamento ma la sua presenza a Parma non dovrebbe essere a rischio.

Parte il rush finale per la stagione dei rossoneri e l’infermeria lentamente si svuota: un ottimo segnale per mister Gennaro Gattuso, in attesa di capire se l’oggetto misterioso (sin qui) Mattia Caldara potrà essere un fattore da qui a fine stagione oppure continuerà a rimanere ai margini delle rotazioni dell'allenatore calabrese.