Cagliari-Empoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Barella, Bradaric, Ionita; Joao Pedro, Birsa; Pavoletti. Allenatore: Maran.

Indisponibili: Klavan, Cerri, Castro

Squalificati: Ceppitelli

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, H.J. Traorè, Ucan Acquah, Pasqual; Zajc, Caputo. Allenatore: Iachini.

Indisponibili: Antonelli, La Gumina, Capezzi

Squalificati: Krunic, Bennacer

Statistiche Opta

Nei tredici incontri di Serie A tra Cagliari ed Empoli ci sono stati solo due pareggi, l’ultimo dei quali risale a marzo 2015 (1-1).

In tutte le sfide casalinghe di Serie A contro l’Empoli, il Cagliari non ha mai perso (quattro vittorie e due pareggi).

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime nove partite di Serie A (la gara interna contro il Genoa dello scorso dicembre). Nelle restanti otto, ha collezionato quattro pareggi e quattro sconfitte.

L’Empoli non ha ancora vinto in trasferta in questo campionato (3N, 6P): era dal 1998/99 che i toscani non chiudevano un girone di andata senza vincere fuori casa.

Il Cagliari, con l’Inter, è una delle due squadre che hanno segnato più gol di testa (sette) in questa Serie A; l’Empoli, insieme al Genoa, è una delle due formazioni che ne hanno subiti di più (otto) nel campionato in corso.

L’Empoli ha perso 16 punti da situazione di vantaggio in questa Serie A, solo il Genoa (17) ha fatto peggio.

Il Cagliari ha subito il 28% dei gol (sette su 25) in questo campionato nel primo quarto d’ora di gioco, percentuale record nel torneo in corso.

L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti non ha partecipato a nessuno degli ultimi sei gol dei sardi in Serie A, dopo che era entrato attivamente in sette dei primi 11 (sei gol e un assist).

L’attaccante dell’Empoli Francesco Caputo, in rete nel match d’andata contro il Cagliari, ha segnato nove dei 22 gol realizzati dai toscani nel girone d’andata, ma solo tre di questi sono arrivati in trasferta (contro Sassuolo, Napoli e SPAL).

Delle tre doppiette in Serie A dell’attaccante del Cagliari Diego Farias, l’ultima è quella realizzata contro l’Empoli nell’ultimo match disputato in Sardegna tra queste due squadre (maggio 2017).