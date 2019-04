Il Cagliari conferma il suo buon campionato casalingo e condanna – in attesa della matematica – il Frosinone. Alla Sardegna Arena infatti un rigore di Joao Pedro regala i 3 punti ai già tranquilli isolani, lasciando i ciociari una salvezza ora praticamente impossibile. Con 10 punti da recuperare alla quart’ultima sui 15 ancora disponibili, al Frosinone servirebbe qualcosa di simile a un miracolo. Un’idea di fondo che sarebbe dovuta partite proprio oggi, ma che ha visto la squadra di Baroni sotto nel palleggio nel primo tempo e poco concreta nella seppur migliore ripresa.

La cronaca

Il Frosinone si presenta con l’imperativo dei 3 punti in Sardegna, ma a fare la partita è il Cagliari fin dai primi minuti. Ad eccezione di un’occasione immediata con Paganini, che calcia alto da posizione favorevole, i Ciociari infatti subiscono con costanza il palleggio della squadra di Maran. Nulla di particolarmente straordinario, per carità, ma il dominio territoriale paga intorno alla mezz’ora, quando sul cross dentro di Faragò, Ionita anticipa l’intervento di Zampano. Per Abisso è rigore e il VAR dall’alto conferma: Joao Pedro non sbaglia e il vantaggio degli isolani è servito.

Vantaggio a cui il Frosinone trova reazione solo a inizio ripresa, quando il match ricomincia con un Cagliari piuttosto molle nel suo approccio. Il “forcing” – virgolettato d’obbligo – del Frosinone non produce però concrete occasioni da rete per i Ciociari, che piano piano vedono anzi tornare i padroni di casa essere pericolosi. Pavoletti con la specialità della casa – il colpo di testa – si mangia il 2-0 a 20 minuti dal termine, poi Joao Pedro poco dopo non riesce a trovare la doppietta. Il Frosinone ci prova così con i cambi di Baroni nel finale, ma il risultato non cambia. Il ko costa caro: con 5 giornate al termine e15 punti in palio, al Frosinone ora più o meno servirebbe vincere tutte o quasi. Impresa praticamente impossibile. Ma per parlare di retrocessione serve ancora la matematica.

La statistica

Quattro dei cinque successi in questo campionato del Frosinone sono arrivati in trasferta, mentre il Cagliari ha vinto sette gare su nove tra le mura amiche.

Il tweet

Il migliore

Joao Pedro. Lotta, fa sentire anche i tacchetti quando serve ed è freddissimo dal dischetto, siglando di fatto il gol che ne segna la sua miglior stagione in termini realizzativi.

Il peggiore

Francesco Zampano. In ritardo e goffo nel tentativo di anticipo a Ionita. Il suo fallo costa ai suoi il rigore e compromette un po’ il piano di gara.

Il tabellino

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan (62’ Romagna), Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa (73’ Padoin); Joao Pedro (84’ Deiola), Pavoletti.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano (62’ Pinamonti), Paganini, Maiello, Valzania (80’ Trotta), Beghetto; Ciano, Ciofani (76’ Dionisi).

Gol: 27’ rig. Joao Pedro.

Note – Ammoniti: Joao Pedro; Ciano. Espluso Faragò al 79’ per doppia ammonizione.