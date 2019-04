Cagliari-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

Indisponibili: Klavan (3 giorni), Castro (60 giorni)

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Cuadrado (15 giorni), Spinazzola (15 giorni), Barzagli (7 giorni), Khedira (3 giorni), Douglas Costa (5 giorni), Ronaldo (10 giorni), Dybala (7 giorni), Perin (da valutare), Mandzukic (7 giorni)

Squalificati: –

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Cagliari e in quattro di queste non ha subito gol.

Il Cagliari non batte la Juventus in Serie A dal novembre 2009: da allora solo tre pareggi e ben 13 sconfitte in 16 incroci nel massimo campionato.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime sette partite casalinghe di Serie A contro la Juventus e in questo parziale ha incassato 18 reti (2,6 di media a match).

Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato, non arriva a tre successi di fila in Serie A da ottobre 2016.

La Juventus è reduce da una sconfitta nell’ultima trasferta, contro il Genoa, in cui non ha trovato il gol: i bianconeri non restano a secco di reti in due match esterni di fila in Serie A dall’ottobre 2015.

Il Cagliari ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A, tanti successi quanti quelli registrati in tutte le precedenti 11 partite casalinghe di questo campionato.

La Juventus è la squadra che ha guadagnato più punti fuori casa da situazione di svantaggio (10), avendo vinto tre dei cinque match in trasferta in cui si è trovata sotto nel punteggio (1N, 1P).

Tra le squadre affrontate più di due volte in Serie A da Leonardo Pavoletti, la Juventus (tre) e il Napoli (sei) sono le uniche due formazioni contro cui l’attaccante del Cagliari non ha ancora trovato il gol.

Federico Bernardeschi ha segnato tre gol e fornito un assist nelle due partite di Serie A giocate a Cagliari contro i sardi: nel gennaio 2018 la sua rete decretò lo 0-1 finale per la Juventus.

La prossima sarà la 150ª presenza per Alex Sandro con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Il difensore brasiliano è il giocatore di movimento della squadra bianconera ad aver sia recuperato più palloni (140) sia effettuato più contrasti (59) in questa Serie A.