Cagliari-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Barella; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

Squalificati: Ionita

Indisponibili: Faragò

Lazio (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Squalificati:

Indisponibili: Berisha, Patric, Lukaku, Milinkovic, Strakosha

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A contro la Lazio (maggio 2013): 10 vittorie biancocelesti e due pareggi nel parziale.

Il Cagliari non batte la Lazio in casa in Serie A da maggio 2013: nelle ultime quattro in Sardegna due successi biancocelesti seguiti da due pareggi.

Il Cagliari ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe di Serie A, perdendo nel parziale solo contro la Juventus.

La Lazio è la squadra con il differenziale negativo più alto sia nella classifica punti (-15) che in quella di reti segnate (-34) rispetto alla fine della 35ª giornata dello scorso campionato (escludendo i 3 punti di penalizzazione del Chievo).

La Lazio è la squadra che in percentuale ha subito più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questo campionato: il 31% (12 su 39).

Nessuna squadra ha segnato meno gol da fuori area rispetto al Cagliari in questo campionato (solo due), l’ultimo dei quali a ottobre contro il Chievo.

Nessuna squadra ha recuperato meno punti da situazione di svantaggio in trasferta rispetto alla Lazio: solo uno (sette sconfitte nelle otto occasioni in cui è andata sotto nel punteggio).

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato sette gol in sette presenze di Serie A contro il Cagliari (sua vittima preferita con Genoa e Sampdoria), tra cui il suo primo nella massima competizione italiana (agosto 2012).

L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti è a quota 48 gol in Serie A: finora 24 (il 50%) li ha segnati di testa, incluso l’unico alla Lazio (nell’ultimo incrocio casalingo di marzo 2018).

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha segnato tre gol contro il Cagliari in Serie A, incluso il suo ultimo nel massimo campionato, arrivato nel match d’andata.