Cagliari-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Maran.

Indisponibili: Klavan, Castro

Squalificati: Srna

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Valoti, Murgia, Missiroli, Schiattarella, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici.

Indisponibili: Regini

Squalificati: Lazzari

Statistiche Opta

Questo sarà il decimo confronto in Serie A fra Cagliari e SPAL: bilancio di quattro vittorie per i sardi contro due per i ferraresi, completano tre pareggi.

Il Cagliari ha realizzato sei reti nelle ultime tre partite di Serie A contro la SPAL (esattamente due a gara): tante quante nelle precedenti sei sfide contro i ferraresi nella competizione.

Il Cagliari è imbattuto nei quattro precedenti casalinghi in Serie A contro la SPAL (3V, 1N) e ha subito solamente una rete nel parziale, realizzata da Orlando Rozzoni nel maggio 1967.

Il Cagliari non pareggia in campionato da 10 partite, nel parziale quattro vittorie e sei sconfitte per i sardi.

Il Cagliari ha perso l’ultimo match alla Sardegna Arena contro la Juventus, non infila due sconfitte casalinghe di fila in campionato da gennaio 2018.

La SPAL ha vinto le ultime tre partite di campionato: non è mai arrivata a quattro successi di fila in Serie A.

La SPAL arriva da un successo esterno in campionato (vs Frosinone): i ferraresi non infilano due vittorie di fila in trasferta in Serie A dal 1962.

Il giocatore del Cagliari Nicolò Barella ha messo a segno la sua prima rete nel massimo campionato proprio contro la SPAL, nel settembre 2017 allo stadio Paolo Mazza.

L’attaccante della SPAL Andrea Petagna ha segnato 12 gol in questo campionato, tre in più rispetto a tutte le sue precedenti stagioni in Serie A.

Sergio Floccari ha vinto sette sfide contro il Cagliari in Serie A: soltanto contro la Sampdoria ha ottenuto più successi (otto). L’attaccante della SPAL ha inoltre segnato cinque reti contro i sardi nel massimo campionato.