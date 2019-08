Cagliari, tegola Pavoletti: lesione al crociato. Stop almeno di tre mesi

Sfortunatissimo il Cagliari in questo inizio di stagione. Dopo il k.o. di Cragno nell'amichevole contro il Fenerbahce, arrivano altre brutte notizie dall'infermeria: il club sardo ha comunicato l'entità dell'infortunio che ha colpito Leonardo Pavoletti nella prima di campionato contro il Brescia. Gli esami strumentali presso la casa di cura polispecialistica Sant’Elena” di Quartu, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio dell'attaccante.

I tempi di recupero previsti si aggirano intorno almeno ai 3 mesi, a essere molto ottimisti. La spesa importante per Simeone si spiega anche in questo senso. Così come l'arrivo di Olsen dalla Roma non fa presagire nulla di buono sulla spalla del portiere titolare di Maran: l'infortunio è monitorato da settimane, ma più passa il tempo e più il rischio di doversi operare aumenta. Nel frattempo si prosegue con la terapia conservativa.