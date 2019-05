Cagliari-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Despodov.

Indisponibili: Faragó, Ceppitelli

Squalificati:

Udinese (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Badu, Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Lasagna; Okaka.

Indisponibili: Opoku, Barak, Fofana, Sandro

Squalificati:

Statistiche Opta

L'Udinese ha vinto la gara d'andata contro il Cagliari, i friulani non vincono entrambe le gare stagionali contro i sardi in Serie A dalla stagione 2012/2013.

Il Cagliari ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro l'Udinese, tanti successi quanti ne aveva raccolti nelle precedenti 18 partite contro i friulani nel massimo campionato.

L'Udinese ha ottenuto una clean sheet nell'ultima sfida in Serie A contro il Cagliari, i friulani non mantengono la porta inviolata contro i sardi in entrambe le sfide stagionali in campionato dal 2011/12.

Il Cagliari ha segnato esattamente un gol in tutte le ultime tre partite di Serie A, non arriva a quattro dal marzo 2015 (serie di cinque sfide).

L'Udinese è reduce da due vittorie segnando tre gol in ciascuna gara, non vince tre match di fila realizzando almeno tre reti nel singolo incontro dal dicembre 1997 in Serie A.

Il Cagliari ha segnato di testa il 43% delle proprie reti in questo campionato, un record in percentuale nella competizione.

L'Udinese è la squadra che è andata meno volte in vantaggio fuori casa in questo campionato (tre).

Leonardo Pavoletti ha segnato cinque delle ultime sei reti del Cagliari in Serie A, per un totale di 15 reti in questo campionato, suo record personale in una singola stagione di Serie A.

Stefano Okaka ha realizzato quattro gol nelle sue ultime due presenze in campionato, tante quante quelle messe a segno nelle precedenti 33 partite nella massima serie italiana.

Rodrigo de Paul ha stabilito il proprio record di assist in una singola stagione di Serie A (otto); l’ultimo giocatore dell’Udinese a fornire più passaggi vincenti in un singolo massimo campionato è stato Pablo Armero nel 2011/12 (10).