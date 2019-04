Calcio, Bentancur: "Futuro? Spero nel rinnovo, sto bene alla Juve"

"Mi sono confrontato con Allegri sul mio rendimento, non ero abituato a giocare così tanto in campionato e Champions e soprattutto a fare tante partite ravvicinate". Così Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro l'Inter. Su con che spirito affrontare le prossime partite, il mediano uruguaiano dice: "Vogliamo far vedere perché abbiamo vinto lo scudetto e perché siamo già campioni d'Italia". Infine sul suo futuro, Bentancur è sereno: "Ho un contratto fino al 2023 con la Juve, ma se mi offrissero il rinnovo sarei felicissimo perché qui sto davvero bene".

Tornando alla vittoria dello Scudetto di sabato scorso, Bentancur dice: "Per me è stato incredibile vincere il campionato la seconda volta con la Juve. Penso che ripetersi con questo club sia un obiettivo per qualsiasi giocatore del mondo. Sto vivendo questo Scudetto con tantissima allegria, e con la stessa felicità di quello dell’anno scorso, anche perché l’ottavo di fila è un traguardo eccezionale". La prossima sfida è il Derby d’Italia con con l’Inter, in programma sabato sera: "Sarà una bellissima partita a San Siro e faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Sarà una Juve super aggressiva, che farà tanta pressione e cercherà di tenere il possesso".