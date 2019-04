Galliani: "Con il Fair Play finanziario il mio Milan avrebbe lottato per la salvezza"

"Così com'è fatto ora non va bene, andrebbe modificato". L'ad del Monza Adriano Galliani, storico dirigente del Milan, intervenendo ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento allo stadio Brianteo, boccia le attuali norme del Fair Play Finanziario. "Spendi quanto fatturi, sono sempre le solite squadre che vincono - ha aggiunto - Non si capisce perché una nuova proprietà che entri nel mondo del calcio non possa investire. Se una squadra fattura 800 spende 800, se fattura 200 spende 200. Così è molto banale". Poi aggiunge, durante la conferenza stampa di presentazione dell’UEFA Europa League Trophy Tour.

" Se ci fosse stato il Financial Fair Play quando abbiamo comprato noi il Milan, non avremmo vinto cinque Champions League, ma avremmo lottato per la salvezza "