Juventus, riuscito intervento al ginocchio per Khedira in Germania

Si è svolto ad Augsburg, in Germania, l’intervento di "pulizia" per via artroscopica al ginocchio destro di Sami Khedira. Lo riferisce la Juventus in una nota sul proprio sito ufficiale. L’intervento, effettuato dal dottor Uli Boenisch, assistito dal responsabile sanitario bianconero dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. Non sono indicati i tempi di recupero del centrocampista tedesco.

Video - Allegri: "Voglio rimanere alla Juventus. Ronaldo? Ha reagito da Ronaldo" 00:35