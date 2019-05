Ancora infortuni in casa Juve a poche ore dal Derby della Mole contro il Torino. Nel corso della rifinitura, infatti, si è infortunato Emre Can che salterà la gara di stasera per problemi muscolari. Attraverso i suoi canali social, la Juve riferisce che Allegri ha convocato al posto del centrocampista tedesco il giovane Simone Muratore.