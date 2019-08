Calcio: l'Inter batte 5-1 la Pro Sesto in amichevole, tripletta di Lautaro

L'Inter è tornata subito al lavoro dopo il successo ai rigori con il Tottenham nell'ultimo match di International Champions Cup. Partita amichevole contro la Pro Sesto per i giocatori che hanno collezionato meno minuti nella sfida di Londra, assieme ai non convocati per il match e ad alcuni giocatori della Primavera. L'incontro si è chiuso 5-1 per i nerazzurri con la tripletta di Lautaro Martinez e le reti di Vecino e Politano.