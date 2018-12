Calcio Milan, Suso: "Espulsione ingiusta ma forse evitabile"

" Mi dispiace. Per il mio club, per i miei compagni, per i miei tifosi, per il mio allenatore. Per me. Una espulsione forse evitabile e secondo me abbastanza ingiusta "

Inizia così il post su Instagram di Suso all'indomani della vittoria ottenuta dal Milan sulla Spal in campionato. Un successo reso in parte amaro per il rosso che costringere lo spagnolo a saltare la Supercoppa con la Juve.