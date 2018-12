Calcio, Napoli: distrazione alla coscia destra per Marek Hamsik

Dopo la gara di San Siro, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna per l'ultima giornata di andata di Serie A, in programma sabato al San Paolo alle ore 18. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'Inizio contro l'Inter, hanno svolto seduta di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto riscaldamento a secco e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina 5 contro 5. Hamsik, uscito ieri per infortunio durante la gara di San Siro, ha fatto terapie. Lo slovacco ha subìto una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.