E' ufficiale lo slittamento di orario di Juventus-Atalanta. La sfida, valida per la 37/a giornata, in programma domenica 19 maggio, si giocherà alle 20.30 anziché alle 15 come inizialmente programmato. Lo rende noto la Lega Serie A. La partita coinciderà con la festa scudetto dei bianconeri.