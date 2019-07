Inter: tutto per tutto per Lukaku, Zapata e Rebic le alternative. Icardi tormentone fino a fine agosto?

Tutti i giornali sono convinti che quella appena iniziata sarà la settimana in cui l’Inter proverà a portare Lukaku a Milano. Per arrivare al belga, il centravanti in cima alla lista di Antonio Conte, serve un extrabudget da parte della proprietà e Marotta e Ausilio a Nanchino chiederanno a Zhang il benestare per alzare l’offerta e accontentare il tecnico nerazzurro. L’idea è quella di offrire 17 milioni per un prestito oneroso più l’obbligo di riscatto nel giugno 2020 per una cifra che si assesti sui 65 milioni di euro totali più bonus. Lo United però non scende sotto 80 e per questo l’impressione è che serva un rialzo. In caso di no, le alternative secondo Corriere dello Sport e Tutto Sport sono due: Ante Rebic (che l’Eintracht valuta 40 milioni) e Zapata (che l’Atalanta vale 50-60 milioni). Sul fronte cessioni Icardi, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe annunciato ad amici di essere disposto anche ad arrivare alla scadenza del contratto pur di liberarsi a zero ed essere libero di scegliere la squadra in cui giocare. Una soluzione all’orizzonte per il momento non c’è e l’impressione è che il destino si possa risolvere solo a ridosso della chiusura del mercato.

La nostra opinione: Se l’Inter vuole consegnare a Conte, Lukaku non può contare troppo sui soldi delle cessioni di Nainggolan e Icardi. Purtroppo per i due “epurati” non c’è la fila e le offerte latitano, le poche squadre interessate sanno che più attendono più è probabile che le pretese dell’Inter scendano e che si possa strappare un affare migliore. Dunque se si vuole arrivare a Lukaku in tempi brevi non è possibile fare troppo affidamento sulle uscite dei due ingombranti big ma sulla volontà di Suning di accontentare il nuovo tecnico. L’Inter ha il sì di Lukaku ma lo United - come ha ricordato Solskjaer – non ha tutta questa necessità di vendere... Insomma serve alzare l’offerta ed arrivare almeno a mettere sul piatto 70 milioni... In caso tale trattativa dovesse sfumare, fossimo nell’Inter – oltre a Dzeko (che prima o poi alla corte di Conte arriverà...) più che sul croato Rebic punteremmo su Zapata, che conosce il campionato italiano e anche in Copa America ha mostrato di essere un centravanti maturo e che può interpretare al meglio quello che Conte pretende da un centravanti.

Juventus, oggi Chiesa incontra Commisso. Sarà rottura? Oltre a Perin anche Kean ha le valigie pronte

Chiuso l’affare De Ligt, la Juventus si concentra sulle uscite tenendo sempre aperta la pista Federico Chiesa. Secondo il Corriere della Sera oggi potrebbe essere una giornata molto importante per il destino del talentino viola, oggi Chiesa, infatti, inconterà Commisso e gli chiederà di essere lasciato libero di andare alla Juventus. In caso di rottura la Juve è pronta a prendere il giocatore offrendo alla viola 60 milioni e un ingaggio da 5 netti al calciatore. In uscita se A Bola, dà per cosa fatta il trasferimento a titolo definitivo di Perin al Benfica, un altro calciatore che può salutare è Moise Kean per cui l’idea è quella di cederlo con una prelazione di riacquisto.

La nostra opinione: La Juventus più che comprare ora ha bisogno di cedere e risolvere diverse situazioni annose. Da Cancelo a Mandzukic da Higuain a Kean passando per Perin e Khedira i bianconeri hanno il dovere di liberarsi di un po’ d’ingaggi pesanti. I bianconeri però resteranno vigili in caso di occasioni allettanti e se davvero Chiesa forzerà la mano con Commisso allora siamo certi che i bianconeri saranno pronti e determinati a portare alla corte di Sarri l’esterno viola. Il numero 25 sarebbe un altro colpo per il presente e per il futuro come De Ligt e garantirebbe a Sarri quell’esterno “di lotta e di governo” alla Callejon o alla Pedro, ideale per il suo tridente offensivo.

Bale verso un clamoroso ritorno al Tottenham

Secondo Marca il destino di Gareth Bale potrebbe essere al Tottenham. Gli Spurs sono pronti a mettere sul piatto 60 milioni per riprendere il gallese ma offrono al giocatore un ingaggio dimezzato rispetto a quello che percepisce attualmente al Real Madrid (15 milioni di euro a stagione). L’affare decollerà?

La nostra opinione : Non è una situazione spinosa come quella di Icardi-Inter o Neymar-PSG ma anche la convivenza fra Bale e Real Madrid sta diventando assai turbolenta. Il gallese non è più una prima scelta per Zidane e le merengues ma all’orizzonte non ce la fila di squadre disposte ad accollarsi un giocatore certamente formidabile ma che in questi anni ha avuto molti infortuni e soprattutto guadagna un ingaggio proibitivo anche per diversi top club inglesi. Dopo aver rifiutato le sirene cinesi, l’opzione Tottenham potrebbe anche decollare a patto che sia il Real Madrid che il giocatore vengano incontro alle esigenze del club londinese. E chissà che nella trattativa non possa entrare Eriksen, negli scorsi mesi apparso un giocatore nel radar di Florentino.