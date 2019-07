James Rodriguez ha scelto l’Atletico Madrid: Napoli gelato?

Arriva dalla Spagna l’indiscrezione che non t’aspetti e che se confermata rischia di cambiare i piani di mercato del Napoli. Stando a Marca, James Rodriguez vuole rimanere a Madrid e già nelle prossime ore può diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Secondo l’autorevole quotidiano sportivo madridista, il colombiano ha respinto le avance del Napoli per la ferma volontà di proseguire la sua avventura in Liga e a Madrid, città dove da anni risiede la sua famiglia e dove ormai è di casa.

La nostra opinione : Doccia fredda per il Napoli se questa indiscrezione dovesse concretizzarsi. Dopo l’arrivo di Manolas, James Rodriguez – trequartista richiesto da Carlo Ancelotti – sembrava essere un giocatore destinato ad arrivare prima o poi e a rinforzare in maniera significativa il reparto offensivo di una squadra che vuole ridurre il gap con la Juventus e sogna di vincere lo scudetto. Ieri Ancelotti, nella conferenza post amichevole col Benevento, parlava di trattativa lunga e predicava calma: l’accelerata dell’Atletico Madrid e il palcet di James al trasferimento ai Colchoneros – obbligato a piazzare un colpo in avanti dopo l’addio di Griezmann – però ribalta un po’ i piani, visto che il Napoli faceva grande affidamento sulla volontà del colombiano di riabbracciare Ancelotti e rilanciarsi in un nuovo campionato. Ora se il Napoli vuole davvero provare a vincere la concorrenza del club madridista deve provare a tornare ala carica con argomenti più interessanti... De Laurentiis però solitamente non partecipa ad aste e in questi anni ha preso sempre e solo giocatori fortemente desiderosi di vestire la maglia azzurra... Staremo a vedere ma di certo le chance di vedere Rodriguez in Italia sembrano scemare.

Icardi cessione in stand by, l’Inter fa sul serio per Lukaku: prima offerta allo United

Se la notizia del weekend in casa Inter è la mancata convocazione di Mauro Icardi per la tournée asiatica, la dirigenza nerazzurra in attesa di sciogliere questo nodo continua a lavorare sul vero obiettivo per l’attacco: Romelu Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, a inizio settimana Marotta e Ausilio, aprofittando dell’amichevole fra Inter e Man United a Singapore, faranno pervenire la prima offerta ufficiale ai Red Devils 60 milioni di euro spalmabili in tre anni, più bonus che potrebbero far lievitare potenzialmente il prezzo a 65-70 milioni di euro. Una cifra bassa per lo United che ne vuole 83. Per il Corriere dello Sport, l’Inter tiene viva anche piste alternative da Duvan Zapata a Rodrigo del Valencia, che ha una clausola rescissoria di 120 milioni ma il Valencia potrebbe decidere di lasciar partire per 70 milioni di euro.

La nostra opinione : Marotta ieri ha sparso grande ottimismo, facendo capire chiaramente che Antonio Conte sarà accontentato su tutta la linea. Ciò significa che l’Inter farà tutto il possibile per arrivare a Romelu Lukaku, il bomber che il tecnico leccese ha messo in cima alla lista sin dal giorno del suo sbarco a Milano. A prescindere da come si evolverà la situazione Icardi, l’argentino “ingabbiato” e per cui la Juventus non ha fretta e non vuole svenarsi sapendo che Maurito come destinazione gradisce solo quella bianconera, l’Inter farà di tutto per prendere Lukaku. Serve però uno sforzo di Suning che dovrà necessariamente l’asticella almeno oltre i 70 milioni cash per convincere i Red Devils a cedere il proprio centravanti. Le piste alternative Zapata, Rodrigo che fa il Corriere dello Sport, non ci convincono e ci sembrano solo idee di difficile realizzazione. L’obiettivo vero è il belga e l’impressione è che entro al massimo la prima settimana d’agosto arriverà.

Zaniolo futuro al Tottenham, alla Roma 25 milioni più Alderweireld

Sembrava destinata ad essere la pietra miliare del nuovo corso di Paulo Fonseca invece Nicolò Zaniolo potrebbe trasferirsi a Londra, al Tottenham. A sostenerlo è il Corriere dello Sport che sottolinea come gli Spurs facciano sul serio per il talentino dell’Under 21 azzurra e sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni cash più il cartellino del belga Alderweireld, il difensore centrale che i giallorossi hanno individuato per sostituire Manolas. Tra lunedì e martedì Franco Baldini incontrerà il club inglese... L’affare si farà?

La nostra opinione : La Roma ha bisogno di fare cassa e tranne Pellegrini, destinato ad essere il nuovo capitano, non ha giocatori incedibili. Viste le difficoltà a trovare un accordo per la questione rinnovo, i giallorossi potrebbero davvero decidere di far partire Zaniolo in Inghilterra prendendo cash e il difensore centrale d’esperienza che tanto piace a Paulo Fonseca. Messa giù così sarebbe un ottima operazione per la Roma, visto che Zaniolo, dopo gli scintillanti tre mesi a cavallo fra dicembre e il doppio ottavo di Champions contro il Porto, si è un po’ eclissato, facendo vedere anche qualche bizza sul lato caratteriale che non può non aver fatto ragionare un po’ il club capitolino. Ora resta da capire se il centrocampista, che sogna la Juve, accetterà di buon grado il trasferimento a Londra oppure farà ostruzione. Sulla carta la Premier League potrebbe essere il campionato giusto per uno come Zaniolo... Restiamo collegati.