Les jeux sont faits. C'è la svolta decisiva nella telenovela più calda (e folle) dell'estate: Mauro Icardi lascia l'Inter e raggiunge il Paris Saint Germain in prestito. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il giocatore lascerà Milano alle 15 e svolgerà le visite mediche di rito a Parigi intorno alle 17. L'argentino, che ha rifiutato diverse offerte nelle ultime ore tra cui il Monaco, ha trovato l'accordo con i campioni di Francia all'interno di una trattativa gestita direttamente dal presidente parigino Nasser Al-Khelaifi e dal ds Leonardo.

Per quanto riguarda le cifre complessive dell'affare, stando al giornalista di Sky Sport, Gianluca di Marzio, Inter e Psg stanno lavorando per chiudere il prestito con diritto di riscatto fissato a circa 70 milioni di euro (5 per il prestito, 65 per l'eventuale riscatto). Ballano alcune condizioni tra i due club che devono essere sistemate. Il nodo ora è il rinnovo di Maurito con la società nerazzurra: ad oggi il suo contratto scade nel 2021.

Tra un anno il PSG perderà Cavani in scadenza di contratto e per questo Leonardo avrebbe deciso di provare a puntare tutto sull'argentino. Se il calciatore convincerà dirigenza e tifosi, allora verrà riscattato, altrimenti al termine della stagione farà ritorno all'ombra della Madonnina.

Seguono aggiornamenti...