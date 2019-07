Ormai meglio farci l’abitudine. Dopo Antonio Conte annunciato alle 6.00 del mattino del 31 maggio 2019, l’Inter alla stessa ora del 1 luglio 2019 ufficializza anche il primo rinforzo di mercato, Diego Godin. Un colpo a parametro zero che non sorprende troppo, dato che da settimane si sapeva che l’uruguagio fosse destinato a diventare il nuovo pilastro della retroguardia nerazzurra, ma dal quale Conte e il club nerazzurro si attendono tanto a livello di esperienza internazionale, carisma ed esperienza.

Il 33enne ex capitano ell'Atletico Madrid ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2022 e sarà il leader dell'imponente difesa a tre interista, che si preannuncia una delle più impenetrabili della prossima Serie A. Già perché almeno sulla carta, un terzetto composto da Skriniar-Godin-De Vrij, si preannuncia veramente formidabile. Sistemato il pacchetto arretrato, l’Inter nelle prossime ore si prepara ad accogliere Valentino Lazaro dall’Hertha Berlino e poi lavorerà per sistemare la mediana e soprattutto consegnare a Conte quel centravanti di peso, che dovrà garantire gol e centimetri all’attacco nerazzurro e sostituire Mauro Icardi: che non rientra nei piani del nuovo tecnico nerazzurro.

Video - Godin in lacrime saluta l'Atletico Madrid: "E' dura, sarò sempre un tifoso". Giocherà nell'Inter 01:01

Il comunicato del club

" FC Internazionale Milano comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Diego Godin fino al 30 giugno 2022. Serve la storia, per essere competitivi. Diego Roberto Godin Leal di storia e di storie ne ha scritte parecchie. A partire da Rosario, Uruguay, città in cui è nato il 16 febbraio 1986. Una carriera verso l'alto, in tutti i sensi: dai 186 centimetri di statura alla scalata nel calcio europeo. Le giovanili a Montevideo, nel Defensor Sporting. Poi tre stagioni al Cerro, squadra della capitale uruguaiana. Il passaggio al Nacional nel 2006/2007, prima di spiccare il volo verso l'Europa, al Villarreal. Nel 2010 il trasferimento all'Atletico Madrid. Una continua ricerca dell'alto, anche in campo, in ogni partita: il primo ad arrivare su ogni pallone in cielo. A Madrid Godin è diventato punto di riferimento assoluto: per la difesa dei Colchoneros e per tutti i tifosi. Leader, trascinatore, esempio. Una Liga (2013-2014) con il gol decisivo, di testa ovviamente, nell'ultima giornata a Barcellona. Una Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna, tre Supercoppe Europee, due Europa League. Con l'Uruguay sta continuando a scrivere pagine di storia della Nazionale Celeste, con cui ha disputato 131 partite, segnando 8 gol, e con cui ha sollevato la Copa America 2011. Diego Godin è per tutti il 'jefe de la defensa': ora porterà le sue doti, la sua esperienza, la sua 'garra' al sevizio della Milano nerazzurra. #WelcomeDiego! "