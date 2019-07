Mathijs De Ligt-Juventus, il matrimonio è cosa fatta. Tra sabato notte e domenica mattina tutti i tasselli di una trattativa lunga ed articolata sono andati al loro posto, permettendo al 19enne difensore olandese di diventare il difensore più pagato della storia della Vecchia Signora. Che la situazione fosse fluida e destinata a sbloccarsi in maniera definitiva, lo si era intuito col comunicato di ieri dell’Ajax in cui il club di Amsterdam escludeva De Ligt dalla lista dei convocati per le amichevoli estive e nelle ultimissime ore è stata trovata la quadra definitiva come spiega la Gazzetta dello Sport.

Le cifre: 70 milioni di euro all’Ajax, 12 milioni di euro a stagione a De Ligt

Nonostante dagli ambienti juventini ci sia massimo riserbo per i vincoli di Borsa, la Gazzetta dello Sport svela le cifre di questo affare che sono veramente imponenti. I bianconeri fra parte fissa e bonus corrisponderanno all’Ajax 70 milioni di euro più bonus, mentre il giocatore firmerà un quinquennale da 7,5 milioni di parte fissa che possono salire fino a 12 milioni con i bonus. Nel contratto secondo la Gazzetta dello Sport dovrebbe figurare anche una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. De Ligt a neanche 20 anni, diventerà il terzo difensore più pagato della storia del calcio dopo il connazionale Virgil Van Dijk (84,65 milioni) e Lucas Hernandez, che poche settimane fa si è trasferito dall’Atletico Madrid al Bayern Monaco per 80 milioni di euro. De Ligt diventerà anche il terzo acquisto più costo della storia della Juventus dopo Cristiano Ronaldo (117 milioni) e Gonzalo Higuain (94 milioni).

Tra stasera e domani lo sbarco a Torino, lunedì le visite mediche?

Mentre a Torino sale la frebbre e si contano le ore, il nuovo gioiello dovrebbe atterrare all’aeroporto di Caselle fra stasera e lunedì. In caso di sbarco in città nella mattinata di domani, De Ligt si trasferirà subito al J Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi firmare il contratto fino al 2024 che lo legherà a Madama. Mentre Sarri si frega le mani e si prepara ad averlo a disposizione già per la tournée di amichevoli fra Cina, Singapore e Corea del Sud che scatterà ufficialmente venerdì 18 luglio con la partenza per l'Asia.