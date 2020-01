Emre Can si appresta a salutare la Juventus. Questa non è una novità, essendo il centrocampista turco-tedesco completamente fuori dal progetto tattico di Sarri, che lo ha escluso dalla lista Champions e, anche, dagli ultimi impegni dei bianconeri. Lo è, invece, il fatto che, nelle ultime ore, il Borussia Dortmund appare la squadra favorita ad aggiudicarsi le prestazione dell'ex Liverpool. La formazione giallonera sarebbe infatti disposta a superare la concorrenza dell'Everton di Carlo Ancelotti, che pure si era fatto avanti con un'offerta sontuosa, pari a 35 milioni di euro.

C'è sempre anche l'Everton, ma Can preferirebbe la Bundesliga

La proposta economica del club giallonero è attesa nelle prossime ore e verrà formulata da Joachim Watzke, ceo del Borussia Dortmund, e professionista particolarmente stimato da Andrea Agnelli: i due, infatti, tessono ottimi rapporti da anni tanto da viaggiare a braccetto nel progetto di European Club Association presieduto dal presidente bianconero nel cui board fa parte anche il dirigente tedesco. Una telefonata è attesa in giornata (giovedì 23 gennaio) con Emre Can desideroso di poter tornare a giocare in Bundesliga, in cui è stato lanciato (tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen), per essere ben visibile agli occhi del commissario tecnico tedesco Joachim Löw, in direzione Euro 2020. Di sicuro, ad ogni buon conto, il Borussia Dortmund dovrà spendere più dei 18 milioni preventivati in apertura di trattativa...