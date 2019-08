Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna. Secondo AS, la Juventus si sarebbe inserita nell'affare per arrivare a James Rodriguez. La trattativa per il colombiano, fin qui condotta dal Napoli e giunta a uno stato di stagnazione, potrebbe essere sbloccata proprio dalla società bianconera, intenzionata a proporre al Real Madrid a mettere sul piatto un'offerta interessante. Una suggestione di mercato realizzabile a una condizione: la partenza di Paulo Dybala, conteso da Inter, Tottenham e Manchester United.

Secondo la testata spagnola, l'operazione avrebbe già ottenuto del beneplacito di Cristiano Ronaldo, ex compagno di squadra del colombiano (valutato dal Real 42 milioni di euro) ai tempi, per l'appunto della Casa Blanca.