Un anno dopo Cristiano Ronaldo, il fenomeno che nessuno pensava potesse atterrare in Serie A, la Juventus si appresta a stupire l’Europa con un altro colpo da novanta, questa volta per la panchina: già perché gli indizi si moltiplicano e danno per imminente l’annuncio di Pep Guardiola, l’allenatore migliore del mondo, in questo momento per titoli vinti (27 uno in più di José Mourinho) e reduce dal ‘treble’ (Premier League, League Cup e FA Cup) col Manchester City.

Quadriennale da 24 milioni di euro, annuncio il 4 giugno

Esattamente come per CR7, le cifre dietro lo sbarco di Guardiola alla corte del club bianconero sono esagerate. Il tecnico capace di vincere tutto col Barcellona di Messi, Xavi e Iniesta dovrebbe firmare un contratto da 24 milioni di euro per i prossimi quattro anni. L’annuncio della Juventus verrebbe ufficializzato il 4 giugno, tre giorni dopo la finale di Champions League fra Liverpool e Tottenham mentre lo sbarco a Torino e la presentazione all’Allianz Stadium sarebbe fissata per venerdì 14 giugno, giorno in cui i tour per visitare l'Allianz Stadium e il Juventus Museum sono stati misteriosamente sospesi.

Quell’indizio di Pjanic sul pontile...

Fra gli indizi di cui parla l’Agi e che avvalorebbero l’ipotesi di un affare fatto fra Guardiola e la Juventus, c’è anche la stories pubblicata nella giornata di ieri da Miralem Pjanic sul proprio profilo Instagram. Il bosniaco, aveva immortalato un paesaggio marino, soffermando la camera del proprio smartphone su una scritta presente su un molo e dal nome eloquente, Joseph: proprio il nome di battesimo di Guardiola. Cosa avrà voluto dire Pjanic con quel video criptico? Sarà davvero Guardiola il prossimo allenatore della Juventus? Il giallo si infittisce, ora dopo ora, le analogie con la telenovela CR7 si accumulano e sappiamo tutti come andò a finire. Chissà se anche quest’anno l’esito sarà lo stesso.

Anche i bookie ci credono: crolla la quota di Guardiola

Anche i bookmakers, un termometro sempre discretamente attendibile, hanno rivisto in maniera drastica le quotazioni dopo gli ultimi rumours, danno Guardiola come favoritissimo per la panchina. La sua valutazione è planata da 3,00 a 1,50. Maurizio Sarri, ex numero uno in tabellone, è stato scavalcato e per di più la sua quota è stata rivista al rialzo, passando, come riporta Agipronews, da 2,00 a 3,50. Tutto stabile dietro i due nomi di punta: José Mourinho è dato a 6,00, Mauricio Pochettino a 9,00, Simone Inzaghi a 12,00 e Antonio Conte a 16,00.