Nonostante l'accordo trovato in precedenza con il PSV Eindhoven, alla fine Ricardo Rodriguez ha chiesto di essere ceduto al Fenerbahçe. Adesso sembra esserci l'ok dal Milan che venderebbe il terzino svizzero con l'operazione del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni.

Sempre in uscita, intanto, il laterale uruguaiano Diego Laxalt - in prestito al Torino - è stato richiesto in Spagna dal Maiorca. Non prenderà quindi il posto dello svizzero in uscita.

E poi c'è Dani Olmo

Prosguono anche le trattative in entrata in casa Milan non finiscono qui: dalla Croazia, infatti, iniziano a rimbalzare voci sull'avvicinamento ai rossoneri del talentuoso trequartista dell'Under 21 spagnola Dani Olmo, classe 1998 e grande protagonista nell'ultimo Europeo di categoria disputato in Italia e già "bandiera" nonostante la giovane età, della Dinamo Zagabria, club in cui si era trasferito consigliato dal padre "per farsi le ossa" a soli 16 anni, nel 2014, e da cui non se n'è più andato.

Operazione diretta da Boban: 30 milioni alla Dinamo Zagabria

Ovviamente c'è Zvonimir Boban come regista dell'operazione: il Milan avrebbe già presentato ai croati un'offerta da 30 milioni e Dani Olmo, insieme all'agente Andy Barra, starebbero spingendo per chiudere quanto prima la trattativa. Gli addetti ai lavori definiscono Olmo, l'uomo "perfetto" nel 4-3-3 di Stefano Pioli.

Dani Olmo con la maglia della Spagna U-21Getty Images