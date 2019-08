Altro scambio in vista tra Juventus e Roma: dopo le porte scorrevoli tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini (quest'ultimo subito rigirato in prestito al Cagliari), ecco l'affare Daniele Rugani. Sembra essere arrivata ai dettagli finali, infatti, la trattativa che porterà il centrale juventino ex Empoli a Trigoria. Rugani che, quindi, vince la concorrenza chiamata Dejan Lovren e Toby Alderweireld, per una Roma sempre più italiana.

Daniele Rugani - Juventus-Tottenham ICC 2019Getty Images

L'offerta: 20-25 milioni più il giovane Riccardi

Le condizioni della trattativa sarebbero le seguenti: tra i 20 e i 25 milioni l'offerta per il trasferimento a titolo definitivo del classe 1994, più la contropartita Alessio Riccardi, giovane "tuttocampista" classe 1991 della Nazionale Under 19 e della Primavera giallorossa, con cui ha messo in fila in tutto 71 presenze e 16 reti, prediligendo il ruolo di trequartista e gli inserimenti tra le linee.

Alessio Riccardi - 2019Getty Images