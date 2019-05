Caldara senza pace, crac al ginocchio e stampelle: lungo stop per il difensore?

Calvario senza fine per Mattia Caldara. Il difensore centrale del Milan è costretto a fermarsi ancora una volta dopo una stagione vissuta quasi tutto il tempo in infermeria. Durante un allenamento effettuato quest’oggi a Milanello, il centrale ex Atalanta avrebbe fatto un movimento innaturale con il ginocchio, risentendo immediatamente all’altezza dell’articolazione. Nelle prossime ore il 24enne nativo di Bergamo si sottoporrà agli accertamenti strumentali di rito ma si teme il peggio: come riportato dalla squadra di Sky Sport Caldara ha infatti lasciato l'allenamento in stampelle.

L’infortunio, quindi, non sembra di poco conto e vorrebbe dire per lui fine anticipata della stagione. Lo scorso settembre il giocatore si era fermato per un problema muscolare al polpaccio, poi ad ottobre la doccia fredda della lesione parziale al tendine di Achille, un contrattempo assai fastidioso che lo aveva costretto a lungo ai box. La notizia odierna complica ulteriormente il percorso agonistico dell’atleta e al contempo mette i bastoni tra le ruote al Milan di Gattuso in un momento per giunta già complicatissimo.