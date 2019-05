Caldara shock, rottura del crociato: stop di 5/6 mesi, venerdì l'operazione a Roma

Calvario senza fine per Mattia Caldara. Il difensore centrale del Milan è costretto a fermarsi ancora una volta dopo una stagione vissuta quasi tutto il tempo in infermeria. Durante un allenamento effettuato quest’oggi a Milanello il centrale ex Atalanta avrebbe fatto un movimento innaturale con il ginocchio, risentendo immediatamente all’altezza dell’articolazione. Caldara ha lasciato la seduta in stampelle e secondo quanto riporta Sky Sport avrebbe riportatato la rottura del legamento crociato. Il ragazzo domani venerdì 3 maggio sarà operato a Roma (dove già si trova in queste ore), per l'esattezza a Villa Stuart: si parla di uno stop di 5/6 mesi.

Lo scorso settembre il giocatore si era fermato per un problema muscolare al polpaccio, poi ad ottobre la doccia fredda della lesione parziale al tendine di Achille, un contrattempo assai fastidioso che lo aveva costretto a lungo ai box. In totale ha collezionato la miseria di due presenze tra Europa League e Coppa Italia. La notizia del crac al ginocchio complica tremendamente il percorso agonistico dell’atleta e al contempo mette i bastoni tra le ruote al Milan di Gattuso in un momento per giunta già complicatissimo.