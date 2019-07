Subito una seconda giornata da brividi con Juventus-Napoli e Lazio-Roma. Poi il derby della Madonnina alla quarta (con il Milan in casa) e Inter-Juventus alla settima a San Siro. Promette un alto tasso di spettacolo l'avvio del campionato di Serie A 2019-20 con una serie di sfide da segnare in rosso sul calendario già a settembre. E il finale non è da meno. La penultima giornata di ritorno regalerà un Inter-Napoli a San Siro che - chissà - potrebbe avere un peso determinante nella lotta al vertice e l'ultimo turno vedrà Juventus-Roma e Napoli-Lazio. Di seguito tutti i big match della nuova Serie A.

I big match del girone d'andata

Seconda giornata (1 settembre 2019)

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Quarta giornata (22 settembre 2019)

Milan-Inter

Quinta giornata (25 settembre 2019)

Inter-Lazio

Settima giornata (6 ottobre 2019)

Inter-Juventus

Nona giornata (27 ottobre 2019)

Roma-Milan

Undicesima giornata (3 novembre 2019)

Milan-Lazio

Roma-Napoli

Dodicesima giornata (10 novembre 2019)

Juventus-Milan

Tredicesima giornata (24 novembre 2019)

Milan-Napoli

Quindicesima giornata (8 dicembre 2019)

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Diciottesima giornata (5 gennaio 2020)

Napoli-Inter

Diciannovesima giornata (12 gennaio 2020)

Lazio-Napoli

Roma-Juventus

I big match del girone di ritorno

Ventunesima giornata (26 gennaio 2020)

Napoli-Juventus

Roma-Lazio

Ventitreesima giornata (9 febbraio 2020)

Inter-Milan

Ventiquattresima giornata (16 febbraio 2020)

Lazio-Inter

Ventiseiesima giornata (1 marzo 2020)

Juventus-Inter

Ventottesima giornata (15 marzo 2020)

Milan-Roma

Trentesima giornata (5 aprile 2020)

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Trentunesima giornata (11 aprile 2020)

Milan-Juventus

Trentaduesima giornata (19 aprile 2020)

Napoli-Milan

Trentaquattresima giornata (26 aprile 2020)

Juventus-Lazio

Roma-Inter

Trentasettesima giornata (17 maggio 2020)

Inter-Napoli

Tentottesima giornata (24 maggio 2020)

Juventus-Roma

Napoli-Lazio