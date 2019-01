Cambia l'orario di Genoa-Milan: si gioca di lunedì alle 15 e il web si rivolta

Cambiano gli orari della prima giornata di ritorno di Serie A. Si ripartirà il 19 gennaio, ma sono state sostanzialmente invertite le due gare del lunedì 21 gennaio perché Genoa-Milan verrà disputata alle ore 15 al posto delle 21, mentre Juventus-Chievo si giocherà in serata alle 20:30.

Questa la variazione disposta dall'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, che sceglie di anticipare la partita al pomeriggio (la partita a rischio è Genoa-Milan visto la rivalità tra le due tifoserie).

Ovviamente il web e non solo si indigna per questa decisione, da una parte l’inutilità di anticipare le partite al pomeriggio (vedi quanto successo proprio in Genoa-Milan del 29 gennaio 1995), dall’altra l’insulto al tifoso vero, quello abbonato, che per vedere il match deve prendersi un permesso dal lavoro. Il sistema tolleranza zero è partito, ma a scapito dei tifosi veri...