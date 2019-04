Difficile sintetizzare la carriera di un gigante come Andrea Barzagli. Senza perdersi in troppi giri di parole, basterebbe dire che sarà ricordato come uno dei più forti, completi e corretti difensori del calcio italiano. Un dato su tutti: 280 presenze in gare ufficiali con la maglia della Juventus e zero espulsioni (né dirette, né per doppio giallo). Niente male davvero per uno che di mestiere deve impedire agli avversari di fare gol. Pilastro della BBC che ha fatto la fortuna della Juventus, prima con Antonio Conte e poi con Massimiliano Allegri, Barzagli festeggia l'ottavo e ultimo scudetto della sua fantastica carriera: a fine stagione, come lui stesso ha annunciato pochi giorni fa, darà l'addio al calcio giocato. Conoscendo il suo stile, fatto di poche chiacchiere e molti fatti, vorrà uscire di scena in punta di piedi lontano dai riflettori. Ma la sua storia ha qualcosa di speciale che merita di essere raccontata.

Il Mondiale 2006 e l'esperienza in Bundesliga

Lanciato in Serie A dal Chievo ed esploso con il Palermo, Andrea Barzagli fa parte di quel fantastico gruppo azzurro che conquista il titolo Mondiale 2006 in Germania. Debutta agli ottavi di finale contro l'Australia dopo l'espulsione di Materazzi, gioca da titolare ai quarti contro l'Ucraina. Ha 25 anni, alle spalle in Nazionale ha solo poche presenze, ma si fa trovare pronto e gioca in maniera impeccabile, senza sbavature. Dopo il Mondiale altre due stagioni a Palermo, poi l'esperienza in Bundesliga con il Wolfsburg, squadra con cui vince subito uno storico titolo. L'Italia sembra quasi essersi dimenticata di lui. Ed è a questo punto, nel gennaio 2011, che la Juventus mette a segno uno dei colpi di mercato più intelligenti e redditizi di sempre.

Andrea Barzagli in azione ai Mondiali di Germania 2006Getty Images

Gennaio 2011, la svolta: inizia l'epopea bianconera

La Juventus decide di riportare Barzagli in Italia e lo fa sborsando 300mila euro più bonus, una cifra che fa sorridere pensando al futuro rendimento del giocatore. Ad accoglierlo a Torino c'è Luigi Delneri. Stagione disastrosa, la Juventus chiude il campionato al settimo posto e rimane fuori dall'Europa. L'anno successivo, però, la carriera di Barzagli svolta: con l'arrivo di Conte in panchina il difensore diventa titolare inamovibile, i bianconeri iniziano a dominare in Italia e col passare delle stagioni il difensore di Fiesole diventa leader tecnico ed emotivo. Barzagli non sbaglia una partita, superarlo in dribbling o in velocità è praticamente impossibile, con l'arrivo di Allegri se possibile migliora ancora dal punto di vista tecnico. Come se non bastasse, Barzagli è anche uomo di cuore. Alla Juventus dà tutto: non si tira mai indietro e gioca anche quando non è al meglio perché prima di rinunciare a lui ci si pensa non una, ma mille volte. In Nazionale non è da meno. Difficile, ad esempio, dimenticare le sue lacrime davanti alle telecamere dopo l'eliminazione ai quarti di finale contro la Germania a Euro 2016.

Andrea Barzagli festeggia lo scudetto 2018-19 della JuventusGetty Images

Le parole di Giorgio Chiellini

Gli inevitabili acciacchi dell'età lo costringono a vivere da comprimario (almeno in campo) la stagione 2018-19: solo 9 presenze complessive, 6 in campionato. Ma il suo peso all'interno del gruppo continua a essere rilevante. Per non correre il rischio di cadere nella trappola della retorica, non c'è soluzione migliore che affidarsi a chi Barzagli lo ha avuto come collega di reparto per 8 anni e mezzo ovvero Giorgio Chiellini, che al fischio finale di Juventus-Fiorentina ha parlato così del suo compagno di squadra che mancherà non solo alla Juventus ma all'intero calcio italiano:

" Barzagli merita qualche parola speciale, invecchiando è migliorato ed è stato un po' sottovaluto a livello mondiale perché ha fatto cose straordinarie. Quando gioca quasi non ti rendi conti perché fa sembrare tutto semplice, si merita una festa speciale "