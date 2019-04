Candreva dal cuore d'oro: paga la mensa a una bambina che poteva permettersi solo i crackers

A volte ci sono anche questi episodi. Il protagonista, in positivo, è Antonio Candreva che si è offerto di pagare la mensa ad una bambina di Minerve in provincia di Verona. I genitori della bambina non potevano permettersi di pagare la mensa, con la figlia così costretta a mangiare solo crackers e una scatoletta di tonno al giorno (quello che offriva la scuola in caso di pasto ridotto).

Il caso ha fatto il giro dell’Italia negli ultimi giorni, come confermato dal quotidiano l’Arena - giornale veronese - è arrivato Antonio Candreva a risolvere il tutto, contattando il Sindaco, Andrea Girardi, rendendosi disponibile a pagare la retta. La classe va mostrata in campo e anche fuori, e il giocatore dell’Inter si è reso protagonista di un vero gesto da applausi.