Caso Acerbi: nessun provvedimento per Kessié e Bakayoko, ma la Procura indaga. Multa per Lucas Leiva

Nessun provvedimento per i due centrocampisti del Milan, Bakayoko e Kessié, per il gesto di andare a esultare sotto la curva di San Siro mostrando la maglia di Acerbi al termine della partita contro la Lazio. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo, che "declina la competenza a decidere sull'episodio segnalato dalla Procura Federale".

Il Giudice - si legge nel comunicato - ha rilevato che "nulla è riportato nel referto del Direttore di gara, mentre nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale, si dà conto, motivatamente, delle circostanze che hanno impedito agli estensori del rapporto stesso di rilevare l'episodio. Ma considerato altresì, "che la segnalazione non può aver seguito ai fini della valutazione della prova televisiva" ha quindi deciso di non essere competente su quanto accaduto.

Come previsto, la prova tv non era dunque applicabile in un frangente del genere, ma la Procura Federale ha comunque aperto un'indagine. In seguito alla rissa finale, se la sono cavata con una multa da 10mila euro Lucas Leiva, Musacchio, Kessié, Luiz Felipe, Patric e Bertolacci.