Caso Conte e dintorni: chi ha tradito chi? Nessuno, naturalmente

Stabilire chi ha tradito chi nel trasloco di Antonio Conte all’Inter è molto divertente. Naturalmente, nessuno ha tradito nessuno, a cominciare dall’indiziato numero uno: l’ex cavaliere della Signora. Il passato non passa mai, per fortuna o per sfortuna, ma il calcio e i suoi tifosi, che il vocabolario del business chiama «clienti», sono un mondo nel mondo.

Enrico Mentana ha definito «farneticante» il comunicato della curva Nord: mi associo. Così come mi dissocio dai lazzi rancorosi delle vedove bianconere. Conte è stato juventino come juventini furono Giovanni Trapattoni e Marcello Lippi. Saranno i risultati, come sempre, a tracciare i confini fra divorzio, adozione e rigetto. Per questo, a Milano, l’esonero di Lippi non scatenò reazioni napo-sarriane; nello stesso tempo, dopo lo scudetto dei record, non un ultrà rinfacciò al Trap la milizia sabauda.

Due estati fa Leonardo Bonucci lasciò la Juventus e si trasferì al Milan. Improvvisamente, per i devoti del Diavolo non fu più il bruto del testa a testa con Nicola Rizzoli, ma addirittura un acquisto eleggibile a capitano. Salvo tornare un gobbo prezzolato non appena, a fine stagione, annunciò il rientro alla «Spectre».

Video - Una nuova era ha inizio! Antonio Conte sbarca a Milano insieme a Beppe Marotta 01:02

In fin dei Conte, da Madama l’Inter aveva già pescato Beppe Marotta. Così come, all’alba dei Settanta, l’Avvocato reclutò Italo Allodi e Armando Picchi dalla Grande Inter di Angelo Moratti. La proprietà cinese di Suning, adesso che è uscita dalle sabbie mobili del financial fair play, punta (giustamente) in alto. E Steven Zhang ha letto Deng Xiaoping: non importa il colore del gatto, purché acchiappi i topi.

E non importerà, fidatevi, neppure agli Agnelli (e al loro sterminato gregge) se mai decidessero di arruolare Maurizio Sarri. Il quale Sarri, nell’anno delle tute (lui con il Chelsea in Europa League, Jurgen Klopp con il Liverpool in Champions) si è tolto la divisa di «divertente di insuccesso». Vi resterebbero male i napoletani, certo, perché alla pancia non si comanda e poi perché immaginare il loro Che Guevara, che per fare un colpo di stato non mendicava più di diciotto uomini, inquilino e difensore di quella Bastiglia che avrebbe pagato, ed era stato profumatamente pagato, pur di conquistare, rappresenterebbe un pugnalata emotiva.

Maurizio SarriPA Sport

Non si tratta di avere un bidone dell’immondizia al posto del cuore. Si tratta di essere normali. Aldo Serena le ha girate tutte, Torino e Juventus, Inter e Milan, e si è preso del centravanti di facili costumi fino al primo gol: poi, guai a chi osava toccarlo, erano i tifosi stessi a bacchettarli. Siamo tutti mercenari. Basta non esagerare, come il Fabio Capello romanista: «Io alla Juve? Mai!». Appunto.

Con il mercato aperto quasi tutto l’anno, con gli agenti che hanno preso un potere quasi dittatoriale e con gli allenatori che, in assenza di fuoriclasse, vengono strapagati nella speranza che possano sabotare le gerarchie consolidate, la purezza che invocano i loggioni non ha più motivo di essere. Pesa la competenza. Stanco di ristoranti da dieci euro, Conte abbandonò la Juventus. Quindi: Nazionale, Chelsea, Inter. E’ il «professionismo», bellezze. Scaccia gli scrupoli di coscienza, schiaccia le zanzare buoniste.

Il vostro parere sul caso Conte e dintorni?