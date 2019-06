Caso Cristiano Ronaldo: Katheryn Mayorga ritira l'accusa di stupro

Si chiude in maniera definitiva la brutta vicenda che vedeva coinvolto Cristiano Ronaldo: secondo quanto riporta Bloomberg, l'insegnante che nel 2018 denunciò CR7 ha ritirato la propria accusa di stupro volontariamente.

Si parla di un "Voluntary dismissal" consegnato il mese scorso presso la corte statale di Las Vegas, in Nevada: non è ancora chiaro se questa decisione sia arrivata a seguito di un accordo con lo stesso Cristiano Ronaldo.

Ora con tutta probabilità CR7 potrà lasciarsi alle spalle questa brutta vicenda e pensare al 100% al calcio, a partire dagli impegni in Nations League con la maglia del Portogallo.

L'accusa

La vicenda risale all'ottobre del 2018: allora la Mayorga rese pubblica per la prima volta la propria storia al settimanale tedesco Spiegel. La donna accusava Ronaldo di averla stuprata nel 2009 a Las Vegas, dove lei viveva e dove Ronaldo era in vacanza. Ronaldo ha negato le accuse di Mayorga, dicendo che è solo un suo tentativo di farsi pubblicità, ma nel 2009 accettò di pagarle 375.000 dollari (circa 260.000 euro) come parte di un accordo extra giudiziario che comprendeva anche il divieto per Mayorga di parlare pubblicamente di quanto accaduto.