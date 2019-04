Mentre buona parte della Serie A era in campo a giocare, Leonardo Bonucci si è preso del tempo per ragionare sulle proprie dichiarazioni a caldo nel post Cagliari-Juventus sull’esultanza di Moise Kean e fare parziale marcia indietro dopo i tanti rimbrotti arrivati sui social da parte di ex compagni, ex calciatori, e giocatori di colore. Dopo aver nel pomeriggio in una stories su Instagram, esposto il proprio no incondizionato al razzismo, Bonucci in un più articolato post sul proprio profilo Instagram ha ha risposto a chi gli ha puntato il dito contro, muovendogli critiche più o meno feroci.

" Dopo 24 ore desidero chiarire il mio pensiero. Ieri sera ho parlato alla fine della partita e mi sono espresso in modo evidentemente troppo sbrigativo, che è stato male interpretato su un argomento per il quale non basterebbero ore e per il quale si lotta da anni. Condanno ogni forma di razzismo e discriminazione. Certi atteggiamenti sono sempre ingiustificabili e su questo non ci possono essere fraintendimenti. "