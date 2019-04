Da Napoli-Inter a Cagliari-Juventus, 97 giorni sono trascorsi ma il problema dei buu razzisti resta grave e, soprattutto, non è stato risolto. Tra parole, tweet, sfoghi discutibili e parziali retromarce sui social network: alla fine sembrerebbe che l’unica soluzione all’orizzonte sia lasciare il campo ai primi beceri ululati piovute dalle tribune. Stando a quanto rivela il Tutto Sport, questa sarà anche la decisione che prenderà Blaise Matuidi in caso di cori razzisti come quelli che sono piovuti dalle tribune alla Sardegna Arena. Il francese avrebbe confidato questa sua scelta a Miralem Pjanic al ritorno negli spogliatoi: “Blaise è molto dispiaciuto. E ci ha detto che la prossima volta lascerà il campo”.

Una minaccia che non suona come una novità assoluta, visto che nel 2013 fu Mario Balotelli a “minacciare” la medesima azione dopo un Milan-Roma sospeso per 90 secondi dall’arbitro Rocchi per i “buu” rivolti da un gruppetto di tifosi giallorossi nel settore ospiti. Tre mesi fa invece la stessa soluzione era stata agitata da Carlo Ancelotti dopo i buu razzisti di San Siro, ai danni di Kalidou Koulibaly. In realtà in questi casi ci sarebbe anche un protocollo ben preciso che però si fatica ad essere applicato, specie se l’ispettore federale non valuta così gravi e scandolose, le ingiurie piovute dagli spalti.

Per l'ispettore federale solo pochi buu, il Cagliari se la cava con una multa?

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel referto arbitrale l’ispettore federale avrebbe ravvisato solo pochi “buu” che sono stati generati come reazione a un gesto “provocatorio”. Nel referto, stando alla Rosea, non c’è traccia dei buu rivolti a Kean prima che realizzasse la rete del 2-0. Gli insulti razzisti compaiono solo dopo il gol e sono annotati come “reazione” all’esultanza del giovane cannoniere juventino. Nel documento si fa riferimento a ‘non più di 40 o 50 persone’, una cifra troppa esigua per far scattare la “reale percezione del fenomeno”, condizione necessaria affinché il giudice sportivo propenda per la chiusura della curva o dell’intero stadio. Con tali premesse, a meno che nel referto degli ufficiali di gara non ci sia scritto altro, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea potrebbe limitarsi a sanzionare il Cagliari con una multa. Una decisione indulgente imposta dal codice.