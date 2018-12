Caso Nainggolan, la Curva Nord applaude la società. Marotta: “Radja non è sul mercato"

" Finalmente una presa di posizione della società.... "

Sarà il clima natalizio oppure l’inedita fermezza a non tollerare i comportamenti sopra le righe di certi suoi giocatori ma per la prima volta dopo molto tempo, la Curva Nord – la parte più calda del tifo interista – applaude il comportamento della società e la scelta di punire Nainggolan con l’esclusione da Inter-Napoli, dopo il ritardo nell’allenamento dopo Chievo-Inter, e lo fa sapere mostrando uno striscione prima del fischio d’inizio della sfida contro la squadra di Ancelotti. Un riavvicinamento inedito che non fa altro che far guadagnare credito al neo amministratore delegato dell’area sportiva, Beppe Marotta che, nel prepartita ai microfoni di Sky Sport, ha escluso una cessione del belga a gennaio.

Marotta: "Radja non è sul mercato"

" Nainggolan? Non è sul mercato. Non credo che questa vicenda possa invalidare una decisione presa a giugno. Le sue qualità non le scopro certo io, era giusto prendere dei provvedimenti. Quando rientrerà sarà a noi supportarlo perché il suo rendimento sia al meglio. Ha sbagliato, ma non va messo sul banco degli imputati. La posizione della società è quello che in un comunicato di qualche giorno fa racchiude le nostre decisioni, su indicazione dell'allenatore che è il leader del gruppo. Tutte quelle che sono le dinamiche interne, per questione di correttezza, non è giusto parlarne. Stasera è in tribuna, questo dimostra l'attaccamento del giocatore alla squadra e alla società". "