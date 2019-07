Ceballos: "Non voglio stare seduto in panchina, voglio giocare 40 partite e mostrare il mio talento"

" Ho le idee chiare per la prossima stagione, non resto per fare panchina. Anche se il mio sogno è incantare il Bernabeu e ho le qualità per farlo. [Dani Ceballos a Marca] "

Ceballos ribadisce la sua volontà a lasciare il Real Madrid. A qualche giorno di distanza dal successo nell’Europeo Under 21 con la sua Spagna, l’ex centrocampista del Betis rilancia la sua richiesta di essere ceduto per trovare spazio altrove. Dove? Una squadra ambiziosa che gli dia la possibilità di giocare e dimostrare il suo enorme talento. Milan? Arsenal? Ci sono tante squadre interessate, ma Ceballos ha già in testa il profilo della squadra dove vorrebbe andare.

Difficile fare il titolare quando ci sono Kroos e Modric...

" Quando hai Toni Kroos o Luka Modric. è molto difficile che un giocatore di 23 anni sia importante per il Real Madrid. Ho le idee chiare, so qual è la mia intenzione per l’anno prossimo. Non voglio più stare seduto in panchina, credo sia arrivato il mio momento. Questa sarà la mia miglior stagione. La mia intenzione è giocare 40 partite, sentirmi importante, perché credo di avere il calcio dentro e penso di averlo dimostrato. Al Real Madrid ci sono 23 giocatori e i migliori nella mia posizione. In due anni ho giocato 55 o 56 partite, voglio esprimere tutto il calcio che ho "

L’obiettivo di Ceballos? Andare via in prestito...

L’ex giocatore del Betis non vuole lasciare definitivamente il Real Madrid. Anzi, punta al prestito per tornare da protagonista al Bernabéu. Marca cita anche un aneddoto: Ceballos infatti non vorrebbe far guadagnare la commissione sulla sua cessione al suo attuale agente, procuratore che cambierà nella prossima stagione.

" Ho quattro anni di contratto. Non prendo in considerazione di andarmene da Madrid, voglio vincere con il Real. Non so quando arriverà il mio momento, ma il mio obiettivo è trionfare con i Blancos e incantare il Bernabeu. Credo di avere le qualità per raggiungerlo. Dove andrò? Nel calcio può succedere qualsiasi cosa "