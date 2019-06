"La promozione in Serie A? E' stato bello ritornare. C'è tanto da lavorare, speriamo di restarci a lungo per fare un bel lavoro". Così Massimo Cellino, presidente del Brescia, a margine dell'assemblea della Lega Serie A parla del ritorno in massima serie delle Rondinelle. Capitolo mercato, sul gioiello Sandro Tonali ha detto:

" Vogliamo rinforzarci, prenderemo qualcuno nuovo. Per questo non cediamo nessuno, di offerte non ne ho ricevute. Se arriva un'offerta folle? I soldi non giocano. Servono a pagare i debiti e i calciatori. Ma chi deve vendere è perché ha speso troppo, chi ha speso il giusto non deve vendere. "

Sandro Tonali, Brescia 2018-2019 (Imago)Imago

Morosini sì, Honda no

Cellino ha anche parlato dell'altro gioiello Leonardo Morosini e - con ironia - della voce di corridoio sul possibile ingaggio di Keisuke Honda, in scadenza di contratto con gli australiani del Melbourne Victory:

" Morosini rimane con noi, ma deve fare meglio, continuare a crescere. Honda? Conosco la KTM...". "

Questione stadio: tutto in fase di stallo

Infine sulla situazione dello stadio, Cellino ha spiegato:

" E' tutto in fase di stallo. Siamo nella m... Dobbiamo iniziare domani mattina i lavori, speriamo di finire per l'inizio del campionato. Se questa volta non mi arrestano, abbiamo già fatto le prove generali in Sardegna". "