Tutti insieme, appassionatamente, alle 20,30 di domenica: Atalanta-Sassuolo, Inter-Empoli, Spal-Milan e Fiorentina-Genoa più Roma-Parma, non proprio decisiva come le altre ma significativa, sul piano emotivo, per l’omaggio a Daniele De Rossi. In palio due posti Champions, due per l’Europa League e uno per la B. E’ l’ultimo round, si riparte da: Atalanta 66, Inter 66 (quarta per i confronti diretti), Milan 65, Roma 63. Il Toro è fuori, la Lazio già in Europa League "via" Coppa Italia. E in fondo: Fiorentina 40, Empoli 38, Genoa 37.

Video - Il tackle di De Rossi: "A Roma il dirigente incide poco, anche se conosce l'ambiente" 01:56

Liquidata come lascito obsoleto del vecchio calcio, la contemporaneità torna - d’improvviso e d’imperio - un’esigenza, forse addirittura una medicina. E una tortura, anche. Il mio pronostico resta: Atalanta e Inter in Champions; Milan e Roma in Europa League, Empoli retrocesso. Vediamo cosa bolle in pentola.

Video - Gattuso: "La speranza è l'ultima a morire e nel calcio può succedere di tutto" 01:57

Atalanta-Sassuolo 1

Gasperini sarebbe già della Roma, Castagne e Ilicic del Napoli. Oscilla, la Dea, fra la rabbia di coppa e una vigilia mossa. De Zerbi ha spremuto il Toro e bloccato la Roma. I meriti pregressi non si discutono ma non bastano: l’Atalanta deve vincere. In ventimila occuperanno Reggio Emilia. Cruciale, oltre al controllo del gioco, si profila il governo dei nervi.

Inter-Empoli 1

Da una parte, il fiasco di Napoli. Dall’altra, tre vittorie consecutive. Serve la quarta. Spalletti sa già che la proprietà ha scelto Conte. L’anno scorso, l’Inter si prese la Champions battendo la Lazio all’Olimpico. Le geometrie di Andreazzoli sono più rotonde, Perisic e c. punteranno sul mestiere, sui singoli, sul fattore campo: con i tifosi sospesi tra pace e guerra, un confine ambiguo, sottile, terribile.

Video - Spalletti: "Non guardo indietro, io ho tentato di fare sempre il massimo" 01:00

Spal-Milan 2

Come il Sassuolo, gli spallini non hanno stimoli. Il problema del Milan è la mannaia del fair play finanziario. L’Uefa vigila. Ho letto di Gazidis padrone, Campos in arrivo, Leonardo bocciato, Maldini confermato e Gattuso in bilico. Però. Il ritorno al gol di Piatek e Suso cementa le fragili ambizioni.

Krzysztof Piatek, Milan-Frosinone, Getty ImagesGetty Images

Roma-Parma 1

In 60 mila per capitan futuro diventato capitan passato. Ammesso e non concesso che, a 35 anni, fosse il caso di silurarlo (non sono d’accordo, al netto dei cigolii, visto il ruolo di leader che ricopre), la società avrebbe dovuto metterci la faccia. E invece né Pallotta né Baldini alla conferenza d’addio. La voce del popolo non sempre è la voce di Dio, ma può succedere che, a volte, Dio la pensi come il popolo.

Gli striscioni che la Curva romanista ha dedicato a Daniele De Rossi nella sfida contro il Sassuolo, Serie A 2018-2019, LaPresseLaPresse

Fiorentina-Genoa X

Da Pioli a Montella (squalificato, per giunta) la Viola è scomparsa. E il Genoa, licenziato Ballardini e ceduto il pistolero polacco, pure. Prandelli è fiorentino d’adozione, la partita sa di «bella» atroce, se perde l’Empoli al Grifo basta il pari, sarà difficile isolarsi dalla trama del Meazza, come a San Siro dai sussulti del Mapei o di Ferrara e viceversa. Riecco a voi l’epica di "tutto il calcio minuto per minuto"". Rischia di più proprio l’Empoli, di gran lunga la squadra - delle tre indiziate - che pratica il calcio più armonioso.

Concordate sui miei pronostici? Avete altre idee?