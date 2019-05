Chiellini: "Addio di Allegri? Me lo aspettavo; Barzagli? Spero entri nello staff"

" Dopo tutti questi anni di Juve, dire che non mi aspettavo l'addio di Allegri non sarebbe la verità "

Lo ha detto Giorgio Chiellini a margine della serata torinese organizzata da 'Insuperabili Onlus', progetto che coinvolge i ragazzi disabili promuovendo il calcio come attività formativa e di aggregazione. "I campioni sono questi ragazzi. Il tempo che dedichiamo a loro non è nulla rispetto a ciò che ci trasmettono - ha aggiunto il difensore bianconero - Che allenatore vorrei? Barzagli fa il corso tra poco, voto lui". Parlando di calcio giocato Chiellini ha fatto riferimento all'ultima partita del compagno di squadra: "Una partita silenziosa la sua e ha ricevuto un giusto tributo - ha concluso - Ci sono persone che sanno meglio di me quello che devono fare, dormo sonni tranquilli".

" Allegri lo vedrò a Livorno e lo sentirò, è una persona che ti lascia tanto perché è positiva e sa sdrammatizzare, sicuramente mancherà a tutta la Juve, sarà ricordato perchè ha dato tanto e in un futuro potrà anche tornare qui. Juve a fine ciclo? Siamo alla fine del ciclo del mister, dobbiamo solo ringraziarlo per questi 5 anni splendidi e poi la Juve andrà avanti come sempre. Barzagli all'interno dello staff? Me lo auguro, è un giocatore eccezionale. ho passato 8 anni insieme a lui e da lui io posso imparare tanto, figuriamoci i giovani. Dovrà riposare ora ma poi sarà un valore aggiunto per la società "