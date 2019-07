Chiesa, futuro verso Firenze: Commisso lo blinda, la Juventus al momento resta lontana

L’intenzione è che Chiesa non si muova da Firenze e io mantengo la parola. Quando ho acquistato la Fiorentina ho preso una squadra e non un giocatore”.

Parole e musica di Rocco Commisso, presidente della Viola, che dagli Stati Uniti ha voluto mettere in chiaro le cose ancora una volta: Federico Chiesa non si tocca.

La sensazione è che il braccio di ferro, se così lo possiamo definire, sarà anche e soprattutto una questione di orgoglio. Chiesa è chiramente il giocatore simbolo della Fiorentina e Commisso, già al momento dell’acquisizione della società, aveva dichiarato: “Chiesa non sarà una nuovo Roberto Baggio”, riferendosi ovviamente non alle qualità tecniche ma alla cessione che negli anni 90 portò il ‘divin Codino’ da Firenze a Torino, sponda Juventus.

Chiesa, la situazione non è quella che fu di Bernardeschi

Chiesa resta dunque blindando da punto di vista societario anche perché le parti sono sostanzialmente ancora molto distanti. La Juventus non si è mai mossa con un’offerta ufficiale degna di nota, con una cifra che faccia davvero riflettere Commisso e il suo staff. Più che altro si ‘mormora’ di una mezza interferenza, se così la si può definire, tra i bianconeri e il giocatore; cosa per cui lo stesso Commisso, sempre ieri a New York, si è così espresso: “Se dovesse emergere che la Juve ha interferito sarei molto infastidito”.

La situazione, al momento, è comunque parecchio diversa da quella che fu con Bernardeschi. L’ex Viola si espose chiaramente, puntando i piedi per partire in direzione Torino; Federico Chiesa non è ancora arrivato a questo punto; e forse non lo farà mai, vista anche cosa rappresenta per la piazza a Firenze in questo momento.

Juventus, Chiesa piace ma ci sono 2 priorità: vendere... E Icardi

Insomma, per sbloccare sul serio questa trattativa, al momento in fase di stallo, servirebbe il passo vero e concreto della Juventus. La situazione dei bianconeri però a livello offensivo è piuttosto affollata; e non è una novità il fatto che Paratici&co. prima di ributtarsi sul mercato vogliano sfoltire la rosa. Da Khedira passando per Mandzukic e Higuain, ma anche su profili come Cuardado, in casa Juve si cercano destinazioni per uomini di peso con relativamente scarsa richiesta e ingaggi di peso. E questo non è un problema da poco.

Il focus poi, dovessero sbloccarsi alcuni di questi nomi, sarebbe su quel Mauro Icardi su cui la dirigenza juventina ha mosso i suoi passi da tempo. Insomma, Chiesa al momento resta un ipotesi; o meglio, un giocatore che piace e continua a piacere, ma che per tante motivazioni resta un affare lontano.

Mauro Icardi, Giorgio Chiellini, Juventus-Inter, Serie A 2018-2019, LaPresseLaPresse

Lo sa in qualche modo anche lo stesso Chiesa, che saggiamente non ha puntato verso la rottura con Firenze, dichiarando sì a microfoni spenti la sua volontà di voler partire, ma che ha scelto la via della diplomazia con la dirigenza, consapevole che il suo futuro potrebbe essere almeno un altro anno a Firenze: “Per quanto riguarda il mio futuro le decisioni sono rimandate. Ora penso solo ad allenarmi e a tornare al 100%. Non ci sono problemi al momento, ci metteremo insieme al tavolo proprio come una famiglia e decideremo cosa fare”.