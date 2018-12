Chievo, 3 punti d'oro! Giaccherini stende il Frosinone e regala la 1a vittoria in campionato

Una boccata d’ossigeno per cancellare gli ultimi 4 mesi del 2018 e guardare al nuovo anno con rinnovate speranze. E’ questo l’esito della punizione perfetta di Emanuele Giaccherini che a 14 minuti dalla fine del match col Frosinone ha regalato al Chievo 3 punti di colossale importanza. Non solo infatti è il primo successo in campionato, ma è una vittoria – quella del Chievo – che arriva a discapito di una diretta concorrente come il Frosinone. Il Chievo resta infatti ultimo sul fondo della classifica, ma si gode la chiara inversione di tendenza arrivata con Mimmo Di Carlo: 5 risultati utili nelle ultime 6 uscite, ma soprattutto una squadra che oggi ha dato l’impressione – in campo e nello spirito – di volere di più il successo, di crederci maggiormente. A quota 8 punti il Chievo resta lontano proprio egual lunghezze dalla salvezza (16 dell’Empoli), ma a -2 dal Frosinone e -5 dal Bologna. I prossimi – e ora più concreti – obiettivi per il 2019.

La cronaca

A voler fare la partita, fin da subito, è il Chievo. Il 3-5-2 di Baroni è infatti il più classico dei 5-3-2, con il Frosinone salito a Verona – a sensazione – sostanzialmente per non prenderle. Lo capisce il Chievo, che prova fin da subito a fare la partita. I clievensi impostano il giro palla, ma il pericolo n°1 Sergio Pellissier – anni 39 – è quasi guardato a uomo da Goldaniga. Eppure, il buon Pellissier, trova il modo di portare i suoi in vantaggio con un gran colpo di testa da corner con taglio sul primo palo. Due minuti dopo la gioia arriva però la mannaia VAR: Radovanovic è in fuorigioco – e di fatto ostruisce – l’uscita di Sportiello proprio sulla zuccata di Pellissier. Gol annullato.

Da lì si incattivisce un po’ la partita, e iniziato ad arrivare i gialli. La trama generale però non cambia, nemmeno dopo l’intervallo. L’episodio chiave però, dopo la gran parata di Sorrentino su Chibsah che tiene in vita il Chievo, arriva tra il 58’ e il 76’. Prima Capuano si fa cacciare con un doppio giallo nel giro di un nulla – fallo e proteste – lasciando così il Frosinone ancor più in balia, poi Stepinski – appena entrato – si conquista con una buona fuga una punizione interessante. Il piazzato dai 25 metri è pennellato da Giaccherini, che col destro a giro lascia Sportiello immobile. Arriva così la prima vittoria, con il mezzo assedio finale del Frosinone che non porta a reali pericoli alla porta clivense.

La statistica

Sette punti nelle ultime 6 partite frutto di 4 pareggi e una vittoria. La cura Di Carlo funziona eccome.

Il migliore

Giaccherini. Non può non andare al match-winner il premio di uomo partita. Davvero sontuosa la sua punizione. Il Chievo fa fatica, ma resta vivo.

Il peggiore

Capuano. Aveva fino al rosso giocato e coperto piuttosto bene. Ma quel fallo e la successiva protesta rappresentano un’ingenuità che poi il suo Frosinone paga a caro prezzo, lasciando ancor più spazio di manovra al Chievo.

Le pagelle

Il tabellino

Cheivo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba (45+3’ Tomovic); Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini; Birsa (77’ Sofian Kiyine); Djordjevic (69’ Stepinski), Pellissier.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Crisetig (81’ Campbell), Maiello (87’ Ciofani), Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Gol: 76’ Giaccherini.

Note - Ammoniti: Crisetig, Pinamonti, Ciano, Beghetto; Pellissier, Giaccherini, Bani, Radovanovic. Espulso Capuano per doppia ammonizione.