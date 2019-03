Il Cagliari di Rolando Maran non dimostra nessuna pietà nei confronti del Chievo Verona di Mimmo Di Carlo, vince con un secco 3-0 frutto delle reti di Pisacane, Joao Pedro e Ionita e aggancia a quota 33 punti Parma e Genoa. La sfida è stata dominata dai clivensi, ma solo per i primi 15’, dato che dopo la rete del vantaggio l’inerzia è cambiata con i sardi che hanno poi accelerato e realizzato tre reti tra il 16’ e il 43’. Palo colpito da Stepinski al 38’. Nella ripresa gli ospiti hanno controllato con il Chievo che non è mai riuscito a rientrare in partita, anche in virtù del rosso subito da Depaoli al 52’. Clivensi sempre più ultimi e che vedono la Serie B molto da vicino, il Cagliari invece ottiene tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

La cronaca

Il primo tiro in porta è del Chievo con Meggiorini che da pochi passi e di destro chiama al grandissimo intervento Cragno. I clivensi attaccano ma è il Cagliari a passare in vantaggio con Pisacane su palla inattiva: cross di Pellegrini e stacco imperioso del centrale di Maran con il pallone che bacia la traversa e si insacca alle spalle di Sorrentino. Il Cagliari raddoppia al 33’ con Joao Pedro che riceve palla da Barella, che dopo una grande cavalcata, serve il brasiliano che di destro fa secco Sorrentino. Meggiorini chiama alla parata Cragno al 37’ e un minuto dopo Stepinski coglie di testa il palo. Cacciatore pennella bene per Ionita al 43’ che di testa anticipa Depaoli e batte per la terza volta Sorrentino.

Nella ripresa Barella sfiora il 4-0 al 46’ con una bella azione personale e conclusa con un sinistro che termina fuori di poco. Il Chievo replica con Leris che al 58’ calcia violentemente di sinistro ma Cragno dice no. Il numero uno del Cagliari dice ancora no a Meggiorini al 62’. Cerri ci prova di testa al 72'. Il Cagliari spinge fino alla fine alla ricerca del 4-0 che non arriva: finisce con un netto 3-0 per gli ospiti allo stadio Bentegodi.

La statistica chiave

Dodicesimo gol di testa in campionato del Cagliari, come l’Atalanta: sardi e nerazzurri meglio della Juventus. Il Chievo è l’unica squadra di Serie A a non aver mai segnato nei primi 15’ di gioco.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Nicolò BARELLA - Un vero crack. Gioca una partita totale fatta di qualità e quantità. Le sua accelerazioni spaccano in due la difesa del Chievo e il secondo gol è tutto merito suo. Centrocampista davvero completo.

Il peggiore

Fabio DEPAOLI - Distratto, sempre preso in mezzo dai giocatori del Cagliari, falloso e colpevole sul terzo gol del Cagliari. Si fa espellere ingenuamente: serata no per il giovane calciatore del Chievo.

Le pagelle

Clicca qui.

La dichiarazione

Rolando MARAN ai microfoni di Sky Sport: "Barella? Secondo me sia qui che in nazionale fa lo stesso ruolo, non cambia molto quello che fa. Ha capacità incredibili, è un ragazzo eccezionale"

Il tabellino

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski (54’ Bani); Leris, Diousse (76’ Rigoni), Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini (73’ Pucciarelli)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Ionita (81’ Deiola), Cigarini, Faragò; Barella; Thereau (70’ Cerri), João Pedro (80’ Birsa).

Reti: 16’ Pisacane (C), 33’ Joao Pedro (C), 43’ Ionita (C)

Ammoniti: Depaoli (CH), Faragò (C), Leris (CH), Meggiorini (CH), Bani (CH), Giaccherini (CH), Cigarini (C)

Espulsi: Depaoli (CH)

LE PAGELLE DI CHIEVO-CAGLIARI