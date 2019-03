Chievo-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; De Paoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini, Stepinski, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo

Indisponibili: Seculin,Tomovic, Schelotto

Squalificati: –

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Théréau, Joao Pedro. Allenatore: Maran

Indisponibili: Klavan, Castro

Squalificati: Pavoletti (1)

Statistiche Opta

Nemmeno un pareggio nelle ultime otto sfide tra Chievo e Cagliari in Serie A, con sei successi veneti e due vittorie sarde.

Il Chievo è imbattuto in casa contro il Cagliari in Serie A, grazie a sei vittorie e sei pareggi: tra le squadre contro cui i gialloblu non hanno mai perso, quella sarda è la formazione affrontata più volte (12).

Una vittoria dopo 28 giornate per il Chievo: solo il Varese nel 1971/72 e l’Ancona nel 2003/04 hanno fatto peggio – entrambe arrivarono a una vittoria alla 29ᵃ gara.

Dopo aver vinto le ultime due partite interne dello scorso campionato, il Chievo ha ottenuto un solo successo nelle 14 gare casalinghe della Serie A 2018/19: cinque pareggi e otto sconfitte.

Nelle ultime sei partite di campionato il Cagliari ha alternato una sconfitta senza gol in trasferta a una vittoria casalinga con due reti all’attivo (2-1 contro la Fiorentina nell’ultima gara).

Il Cagliari ha pareggiato tutte le ultime tre gare disputate dopo una partita della Nazionale italiana.

Chievo (due) e Cagliari (quattro) sono le due squadre che hanno segnato meno nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato.

Il Cagliari è la squadra che ha segnato più gol (14) a seguito di un cross in questo campionato.

Il primo gol dell’attaccante del Chievo, Mariusz Stepinski, in Serie A è arrivato nel settembre 2017, proprio contro il Cagliari, in una trasferta vinta 2-0 dai gialloblù.

Nelle cinque gare di questo campionato disputate senza Leonardo Pavoletti (assente per squalifica), il Cagliari non ha mai vinto: quattro sconfitte e un pareggio.